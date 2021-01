Esplode la gomma di un tir in fiamme, forte boato alle falde di Monte Pellegrino

Un forte boato, la paura, le fiamme, l'intervento dell'Esercito. Incidente ieri sera alle falde di Monte Pellegrino. Intorno alle 21 numerosi residenti hanno avvertito un forte boato. Un tir ha preso fuoco facendo esplodere uno pneumatico proprio davanti alla caserma Generale Cascino.

Salvo il conducente che è stato fatto subito allontanare dai militari dei “Lancieri di Aosta” in servizio di vigilanza alla caserma, che hanno anche allertato la polizia e i vigili del fuoco. L'area è stata subito isolata e l'incendio è stato domato. "Alla fine l'autista del tir ha ringraziato i militari per il loro aiuto e per il pericolo scampato", spiegano dall'Esercito. L'incendio è stato forse innescato da un corto circuito. La viabilità è stata ristabilita dopo qualche ora.