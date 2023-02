Tim down e internet fuori uso, molti utenti non riescono a vedere Palermo-Reggina

Problemi con la connessione Tim e disagi in tutta Italia. Da stamattina la rete di Telecom Italia non funziona e sono state numerose le proteste sui social da parte degli utenti. In molti hanno lamentato l'assenza di collegamento e l'impossibilità di accedere anche alle app in tv per poter vedere le partite.

Si pensi ai tanti palermitani pronti a gustarsi la sfida Palermo-Reggina, ma anche a chi non ha potuto assistere ai match del campionato di Serie A, in una giornata che si è aperta alle 12.30 con Spezia-Napoli. Ma oltre al mancato accesso ai servizi in streaming che offrono lo sport, si sono registrati anche i problemi con cui sono alle prese le famiglie che utilizzano la domotica in casa. La rete Tim ha ripreso a funzionare attorno alle 17.30.