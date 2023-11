"Voleva far entrare gli amici senza biglietto e ha picchiato uno steward": Daspo di 5 anni per un tifoso

Sarebbe stato lui a sferrare un pugno ad uno steward all'interno dello stadio, in occasione della partita tra Palermo e Brescia di mercoledì scorso (8 novembre) e per questo, oltre alla denuncia, per un tifoso rosanero di 23 anni, appartenente ad un gruppo di ultras, è scattato anche il Daspo del questore, dopo gli accertamenti della Digos e della divisione Anticrimine: per 5 anni non potrà accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive.

Come ricostruito dagli investigatori della polizia, l'indagato dopo essere entrato al Barbera era tornato al tornello insistendo con il responsabile degli steward perché facesse entrare senza biglietto altri appartenenti al suo gruppo. Alla risposta negativa, il tifoso aveva reagito picchiando l'addetto e riuscendo poi anche a sfuggire agli agenti che si trovavano nella zona.

La Digos, grazie ai sistemi di videosorveglianza dell’impianto sportivo, è riuscita rapidamente a risalire all'autore del gesto e lo ha denunciato per lesioni personali e violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.