"Prenota ticket, Spid e Isee": ecco cosa cercano i palermitani sul sito di Poste Italiane

Come prenotare il proprio turno all?ufficio postale. E' stato questo il servizio più ricercato nel corso del 2021 sul sito poste.it, che ogni giorno oltre 4 milioni di visite.

Poste Italiane, infatti, mette a disposizione negli uffici postali della provincia di Palermo diversi tipi di prenotazione ?a distanza?, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e ridurrei tempi di attesa nelle sale al pubblico. E' possibile prenotare il proprio turno da pc e dalle app Ufficio Postale, Bancoposta e PostePay.

Dopo aver selezionato una delle 78 sedi di interesse disponibili nel Palermitano, è sufficiente essere registrati sul sito poste.it, cliccare su ?prenota ticket? e selezionare il tipo di servizio desiderato e l?orario preferito in cui recarsi in ufficio. E' possibile prenotare anche tramite whatsapp, al numero 3715003715 seguendo le istruzioni dell?assistente digitale di Poste Italiane. Il servizio di prenotazione è disponibile per tutti i cittadini, non solamente per i clienti di Poste Italiane,e fornisce per ogni fascia oraria un numero limitato di ?slot? prenotabile proporzionale alla dimensione dell?ufficio postale.

Al secondo posto tra i servizi preferiti dai cittadini è lo Spid. Nel corso del 2021 in provincia di Palermo sono state rilasciate 470.562 identità digitali, che consentono a cittadini e imprese di utilizzare un?unica password per accedere a tutti i servizi online delle Pubbliche amministrazioni abilitate allo Spid.

Al terzo posto delle ricerche effettuate nel 2021 sul sito poste.it, le istruzioni su come richiedere la documentazione necessaria ad ottenere l?Isee. La certificazione è disponibile in tempo reale: per poterla ottenere sarà necessario accedere tramite le proprie credenziali al sito poste.it nella sezione dedicata al seguente link https://www.poste.it/prodotti/rilascio-certificazione-ai-fini-isee.html.

Sui siti poste.it e postepay.it, i dati per la presentazione dell?attestazione Isee possono essere richiesti anche grazie all?assistente digitale di Poste Italiane. Disponibile inoltre il numero verde 800-003322.

Chiudono la classifica degli argomenti che hanno suscitato maggior interesse nel 2021 il ?bonifico?e in generale i ?pagamenti digitali? ? comparto in forte espansione trainato dalla diffusione capillare delle carte PostePay ? tramite cui è possibile effettuare operazioni di pagamento come ad esempio bollettini, multe, imposte e tributi tramite il modello F24 o il sistema PagoPA.