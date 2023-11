Christmas Village di Villa Filippina, donati biglietti ai bimbi delle comunità alloggio

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e per celebrare la storica adozione della convenzione dell'Onu, l'amministrazione comunale, attraverso l'assessorato alle Politiche Socio-sanitarie e con la collaborazione dell'assessorato alla Pubblica istruzione, ha donato ai bambini ospiti nelle comunità alloggio, nelle comunità mamma-bambino e nei servizi Cse per disabili, i ticket che consentono loro di passare una giornata all'insegna del gioco, della spensieratezza, delle attività laboratoriali, dell'inclusione al Christmas Village di Villa Filippina.

"Una iniziativa volta a far sentire la nostra vicinanza a tutti quei bambini che non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei più fortunati, perché sostenuti dalle famiglie. Abbiamo voluto dare operatività all'articolo 31 della Convenzione Onu che cita proprio il gioco come diritto nella vita dei bambini: 'Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età".

"Un momento emozionante, per il quale ringraziamo gli uffici dell'assessorato e tutti coloro i quali con dedizione hanno voluto dare un contributo. Il nostro desiderio oggi era quello di far sentire ai nostri bambini in comunità la presenza e l'attenzione concreta dell'Amministrazione" affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino.