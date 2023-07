Aperto il testamento di Berlusconi, ci sono anche 30 milioni per Dell'Utri

C'è anche un lascito di 30 milioni di euro per l'ex senatore palermitano di Forza Italia Marcello Dell'Utri nel testamento di Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno. "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me", si legge in una frase rivolta ai figli contenuta nel testo. Il testamento è stato aperto nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio. Il contenuto è reso noto dall'Ansa. Ai figli Pier Silvio e Marina è andata la maggioranza di Fininvest, Marta Fascina, Paolo Berlusconi e Marcello Dell'Utri ricevono del denaro.

Dell'Utri: "Scioccato dalla notizia, sto piangendo da stamattina"

"Quando stamattina mi ha chiamato il notaio, sono rimasto scioccato dalla notizia" Marcello Dell'Utri ha commentato così con l'Ansa, il lascito di 30 milioni che ha avuto da Berlusconi. "Non me lo aspettavo perché non mi doveva nulla. Da stamattina non ho fatto altro che piangere: non tanto per la cosa materiale ma per il gesto che dimostra la grandezza dell'uomo. Io ho dato tutto per lui e lui - ha aggiunto - ha dato tutto per me". E ancora: "Per me era come un fratello. Ci conoscevamo da oltre sessant'anni. Mi ha sempre aiutato. Anche all'università mi dava gli appunti" ha detto l'ex senatore, condannato nel 2013 per concorso esterno in associazione mafiosa.

Cosa c'è nel testamento di Silvio Berlusconi

A Pier Silvio e Marina il padre ha lasciato la maggioranza di Fininvest. Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i figli del primo matrimonio di Berlusconi raggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. La decisione su Fininvest e sul patrimonio era già stata presa nel 2006. Su un blocco per appunti, color giallo paglierino con l'intestazione Villa San Martino, Silvio Berlusconi il 2 ottobre ha scritto a mano le sue volontà. Undici righe su un foglio e dieci su un altro per il suo testamento, con uno stile asciutto e chiaro. "Lascio la disponibile in parti uguali ai miei figli Marina e Pier Silvio. Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei 5 figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi". Nel 2020 ha aggiunto le disposizioni a favore del fratello (100 milioni). Stessa somma andata a Marta Fascina, compagna di vita di Berlusconi negli ultimi anni e anche lei parlamentare.