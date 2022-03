Da Cambridge a Settecannoli, i test di inglese certificati all'Its Volta

Migliorare le competenze linguistiche degli studenti e aiutarli a inserirsi al meglio nel mondo del lavoro grazie a strumenti digitali innovativi. È con questo obiettivo che due istituti italiani, l’Its Maker Academy di Fornovo di Taro (Parma) e l’Its Nuove Tecnologie della vita Alessandro Volta di Palermo, si affideranno a Linguaskill, il test linguistico online multilivello e disponibile anche da remoto creato da Cambridge Assessment English, organismo dell'Università di Cambridge dedicato ad organizzare e gestire esami per la valutazione della conoscenza della lingua inglese rivolti a persone non madrelingua inglese.

A inserire Linguaskill nella propria programmazione curricolare anche l’Its Nuove Tecnologie della vita Alessandro Volta di Palermo, istituto tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi e per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica, che ha siglato un accordo con il centro linguistico Eurolingue School Cambridge Channel Partner tramite la sede di Palermo. Gli studenti verranno inseriti in corsi di preparazione mirati allo svolgimento del test, che avverrà una volta terminato il corso; a preparare gli allievi saranno gli insegnanti del centro Eurolingue.

"Linguaskill è una grande opportunità per l’Its e per i suoi studenti e siamo molto fieri della collaborazione che è nata: una partnership che farà del nostro ITS un centro di certificazione di Cambridge Assessment English. La Fondazione Its ha deciso di investire sui test e sulla preparazione dei candidati perché l’inglese ormai è una competenza imprescindibile", spiega Maria Pia Pensabene, presidente della Fondazione Its Alessandro Volta. "Linguaskill in particolare è anche una bella prova per i nostri studenti che hanno accolto con grandissimo entusiasmo e partecipazione questa opportunità".

Linguaskill è stato creato da Cambridge Assessment English, che da oltre 80 anni opera nel nostro paese come ente certificatore del livello di lingua inglese, per fornire uno strumento pratico, innovativo e veloce per permettere alle aziende e agli istituti scolastici/universitari di verificare, anche da remoto, il livello di inglese di singoli individui o di gruppi di candidati. Linguaskill dà la possibilità di testare le quattro abilità linguistiche fondamentali — speaking, writing, reading e listening — e di fornire risultati precisi entro 48 ore.