Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Aeroporto, dove e come si svolgono i tamponi anti Covid

I test sono obbligatori per i passeggeri non residenti provenienti da Paesi considerati a rischio (Spagna, Grecia, Malta e Croazia) e avvengono in un'area sterile della vecchia aerostazione