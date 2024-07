Test di accesso Unipa: corso di preparazione totalmente gratuito organizzato da intesa universitaria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ritorna "Intesa Test", il corso di preparazione ai test d'ingresso targato intesa universitaria. Intesa Universitaria è un’associazione studentesca che da oltre vent’anni opera nell’ateneo palermitano, formata da un gruppo di studenti, di diverse facoltà, appassionati e motivati che lavorano insieme per migliorare l'esperienza universitaria di tutti gli studenti cercando di rendere il loro percorso universitario più agevole e piacevole. Da anni, l’associazione si impegna anche ad aiutare gli studenti delle scuole superiori a prepararsi per i test d’ingresso universitari, per i quali spesso vengono offerti corsi molto costosi e non accessibili a tutti. Per rispondere a questa necessità, nasce “Intesa Test”, il corso di preparazione ai test d’ingresso offerto gratuitamente da Intesa Universitaria.

L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze teoriche fondamentali per affrontare i test di accesso alle facoltà a numero chiuso, che si terranno a settembre 2024. Il corso è rivolto a tutti gli studenti interessati a sostenere i test di accesso per i corsi di laurea in ambito Umanistico (Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze delle Attività Motorie e Sportive, Servizio Sociale, Lingue e Letterature Moderne, Scienze della Formazione Primaria), Scientifico (Ottica e Optometria, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Chimica, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia e Farmaceutica e Nutraceutica Animale), Politecnico (Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Tecniche per le Costruzioni e il Territorio, Tecnologie Digitali per l'Architettura), Economico-Giuridico e Medico (Triennali: Assistenza Sanitaria, Dietistica, Educazione Professionale, Fisioterapia, Igiene Dentale, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e Assistenza Oftalmologica, Ostetricia, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Tecniche Audioprotesiche, Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Neurofisiopatologia, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia; Magistrali a ciclo unico: Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia - MEDIT, Medicina Veterinaria, Odontoiatria e Protesi Dentaria).

Le lezioni si svolgeranno dal 29 luglio al 30 agosto, dal lunedì al venerdì, in presenza nei locali del campus universitario di Viale delle Scienze a Palermo. Inoltre, verrà garantito un collegamento online mediante piattaforma Teams per le lezioni teoriche. I “docenti”, giovani desiderosi di affiancare e sostenere le nuove matricole in questo primo passo, si concentreranno sugli argomenti più complessi. Al termine di ciascuna parte del programma seguiranno esercitazioni di verifica e simulazioni complete, conformi ai criteri di selezione indicati nel bando. Di conseguenza si avrà una preparazione eccellente che offrirà non solo contenuti teorici, ma anche competenze pratiche per una migliore gestione del tempo durante il test, nonché una preparazione psicologica adeguata ad affrontare questa fase. Per iscriverti all’Intesa Test, compila il seguente modulo.