Stop ai buoni cartacei, arriva la mozione salva celiaci: "Alimenti senza glutine con un clic"

Digitalizzare l'erogazione degli alimenti senza glutine. E' l'impegno di Prima Italia che oggi ha firmato una mozione: "Insieme a tutto il gruppo di Prima l'Italia all'Ars - spiega l'onorevole Giovanni Cafeo - ho firmato una mozione per impegnare il Governo e in particolare l'Assessorato alla Salute all'immediata digitalizzazione della tessera sanitaria, affinché anche i cittadini siciliani possano usufruire di tutti i servizi correlati e già fruibili nelle altre regioni italiane, fascicolo sanitario incluso".

Una piccola svolta, dunque, per tutti quei palermitani affetti da celiachia. "Abbiamo chiesto di attivare nell’immediato - spiega ancora - nelle more dell'attivazione del fascicolo sanitario, la digitalizzazione dell’intero percorso per l’erogazione degli alimenti senza glutine ai cittadini celiaci, consentendo in tempi brevissimi la possibilità di sostituire gli obsoleti e poco pratici buoni cartacei con la tessera sanitaria e con un codice celiachia (pin)".

Dai buoni cartacei alla tessera sanitaria: "Questo passaggio - prosegue l'onorevole Cafeo - permetterà a tutti i soggetti celiaci siciliani di acquistare i prodotti alimentari specifici, inclusi nel Registro Nazionale degli Alimenti, presso tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate con il servizio sanitario della nostra regione e presso tutti gli esercizi commerciali erogatori preventivamente autorizzati come parafarmacie, punti vendita specializzati, supermercati, grande distribuzione organizzata. Questa necessaria semplificazione - conclude - non è un privilegio, ma un segnale forte da parte delle istituzioni che devono rispondere con i fatti alle esigenze dei cittadini".