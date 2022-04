Tessera preziosa: Orlando premia Massimo Milani, pilastro delle lotte omosessuali a Palermo

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito stamattina, nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Palazzo delle Aquile, il riconoscimento di Tessera preziosa del Mosaico Palermo a: Sara Cappello, Fabio Conigliaro, Massimo Milani, Biagio Campanella, Luigi Carollo, Ana Maria Vasile, Marco Siino, Antonina Tomasino.

Di seguito ecco delle brevi note biografiche a cura dell’ufficio cerimoniale.

Sara Cappello

Cantautrice e cantastorie palermitana.

E’ iscritta al REIS, il registro delle eredità immateriali della Regione Siciliana, come Cantora di Sicilia, per la sua attività di promozione e valorizzazione della musica siciliana.

Ha fondato il teatro Cantunera, accogliendo studenti di ogni ordine e grado e permettendogli di entrare nel grande repertorio della tradizione siciliana e dei cantastorie.

Fabio Conigliaro

Presidente fondatore dell’Associazione per soggetti disabili affetti da patologia di Alzheimer “A Casa di Nina”.

Nel 2019 (in piena autonomia e con fondi propri) mette in piedi uno staff multidisciplinare formato da pedagogisti, psicologi, operatori socio-sanitari, educatori, animatori, fisioterapisti, neurologi che in piena sinergia operano in funzione educativa e sociale per assicurare il benessere globale della persona diversamente abile, stimolando il progressivo miglioramento della sua qualità di vita e l’integrazione nella comunità locale.

Massimo Milani

Attivista straordinario Lgbtq+, per l’impegno per i diritti civili da più di 40 anni, fondatore del primo circolo Arcigay in Italia..

Nell’89 insieme a Biagio Campanella apre il primo locale e circolo culturale gay a Palermo, Il Neo.

Biagio Campanella

Attivista straordinario Lgbtq+, per l’impegno per i diritti civili da più di 40 anni, fondatore del primo circolo Arcigay in Italia.

Nell’89 insieme a Massimo Milani apre il primo locale e circolo culturale gay a Palermo, Il Neo.

Luigi Carollo

Una figura da sempre distintasi per uno straordinario impegno a favore dei diritti delle persone LGBTQ.

Negli anni 90 ,è' stato presidente del Circolo ArciGay di Palermo ,componente anche della Segreteria nazionale di Arcigay ,Presidente di Articolo 3 con cui ha dato vita al primo Sicilia Palermo Pride.

Oggi, dopo aver partecipato in prima persona alla realizzazione di ben 13 manifestazioni del Palermo Pride ,che ha visto negli anni la presenza di centinaia di migliaia di persone venute a Palermo, pure dall' estero, ne è divenuto il coordinatore come ulteriore riconoscimento al suo impegno.

Ana Maria Vasile

Attivista di Arcigay Palermo dal 2010.

Nel 2011 ha costituito lo sportello rivolto ai migranti LGBTI+ ( lesbiche, gay, bisex, trans, intersex) che offre servizi di consulenza psicologica e legale, un punto di riferimento per le persone migranti che cercano accoglienza e supporto perchè perseguitati nel paese di origine per il proprio orientamento sessuale e/o identità di genere.

Marco Siino

Dirigente nazionale di Samaria, Attivista straordinario di “Ali d’aquila” Associazione di persone cristiane LGBT, ha contribuito alle sezioni “I cristiani al Pride”, al Pride sulle migrazioni e al Palermo Pride, di cui è stato dirigente per 9 anni.

Dal 2011 coopera col Coordinamento ecumenico per il superamento dell’omolesbobitransfobia .

Antonina Tomasino

Volontaria dell’associazione Agedo Palermo, rivoluzionaria silenziosa; dal 2012 dedica gran parte della sua vita per contrastare e prevenire l’omotrannsfobia nelle famiglie, nelle scuole, nelle nostre comunità allargate.

In qualità di volontaria Agedo ha aiutato molti genitori di ragazzi lgbt+ che vivevano con sofferenza ed insofferenza l’identità dei loro figlie, tanti giovani trans con grandi difficoltà che cercavano di ritrovare se stessi e che subivano discriminazioni e violenze a scuola, in famiglia e al lavoro.