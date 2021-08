Tessera preziosa del mosaico Palermo al musicista Gregorio Mario Modestini

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito stamani, all'interno della Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, la pergamena "Tessera preziosa mosaico Palermo" al maestro Gregorio Mario Modestini, musicista e compositore che ha collaborato con registi di teatro di fama internazionale e la cui attività artistica è profondamente legata a Rosa Balistreri, Salvo Licata, Franco Scaldati ed Ignazio Buttitta.

Il maestro ha infatti musicato "La ballata del sale" di Salvo Licata con Rosa Balistreri, "Buela" di e con Franco Scaldati, "I satiri alla caccia", di Ignazio Buttitta. Il maestro Modestini – ha dichiarato il sindaco - ha nella sua produzione musicale e con straordinaria sensibilità artistica dato le ali alla vita e alla cultura palermitana".

Chi è Gregorio Mario Modestini

Il musicista e compositore nato a Palermo, 82 anni, è noto per aver collaborato con registi di teatro di fama internazionale come Maurizio Scaparro, Orazio Costa, Mario Missiroli, Roberto Guicciardini, Carlo Quartucci. Su testi di Jorge Luis Borges ha composto l’opera "Verba tango" con Giorgio Albertazzi e Giuni Russo. Con lo stesso Albertazzi ha messo in musica "Lezioni americane" di Italo Calvino, rappresentato al Thèatre des Italiens

di Parigi e poi in giro per i maggiori teatri d’Italia.

Modestini è stato tra l’altro, l’autore delle musiche di "Sette canti dalla Divina commedia" di Dante incise su cd da Giorgio Albertazzi. Invitato a varie rassegne d’arte e festival internazionali, con il film "Une fille contre" di Marco Amenta (festival di Cannes) ha vinto il Premio Italia per le composizioni musicali. Negli ultimi anni l’Orchestra sinfonica siciliana ha eseguito le musiche di Mattanze, Federicea, Brooklyn Serenade, Gershwin Soirèe. E Arabicula... di cui Modestini è anche l’autore dei testi.

"Le resurressioni di Filippo" arriva rappresentato con il Teatro dell’opera di Roma, i "Canti di Calanovella" evocanti le liriche di Lucio Piccolo incise su cd, la "Lauda a Maria" spettacolo-live nella chiesa della Martorana di Palermo e prodotto da Francesco Panasci per la Panastudio, sono i lavori più recenti. Mario Modestini è certamente una eccellenza palermitana quale compositore e autore di opere musicali riconosciute a livello internazionale. Un esportatore di buona cultura di cui essere orgogliosi.