Il record del donatore di sangue: 300 volte, Orlando lo premia

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito questa mattina nella sala delle Carrozze di Villa Niscemi la Tessera preziosa del Mosaico Palermo: a Giorgio Federico Pitarresi "per l'impegno sociale nella donazione del sangue e per il traguardo delle 300 donazioni; alle dirigenti scolastiche dell'Istituto Perez Grazia Pappalardo (nuova dirigente) e Laura Pollichino (dirigente uscente), per l’impegno sociale volto a garantire una scuola multietnica e multiculturale, capace di valorizzare le differenze".

Giorgio Federico Pitarresi, 64 anni, ex istruttore contabile alla Provincia è un donatore di sangue da quando di anni ne aveva 18. Per il sindaco Orlando queste "sono Tessere preziose in riconoscimento dell'impegno sociale attraverso la donazione del sangue e di quello scolastico in una realtà importante quale la scuola Perez, punto di riferimento per una scuola di eccellenza e rispetto delle diversità".