"Una vita a difesa dei lavoratori": tessera preziosa del Mosaico al sindacalista Enzo Campo

Il sindaco Leoluca Orlando questa mattina a Palazzo della Aquile ha conferito al sindacalista Enzo Campo la "Tessera Preziosa del Mosaico Palermo". "Enzo Campo - ha commentato il sindaco Orlando - ha rappresentato il sindacato a Palermo in anni difficili e in importanti battaglie a difesa dei lavoratori e delle lavoratrici ma anche a difesa di tutti i cittadini più fragili, con una sempre proficua collaborazione con l'Amministrazione nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità. Il suo lavoro e la sua passione hanno confermato l'importanza di una forte presenza e rappresentanza dei sindacati che sono strumento di partecipazione indispensabile per la nostra democrazia. Sono certo che lo stesso spirito e la stessa collaborazione animeranno l'azione di Mario Ridulfo cui oggi ho augurato non solo buon lavoro nella certezza che la Cgil continuerà ad essere parte essenziale dell'azione della nostra comunità per i diritti di tutti e di tutte".