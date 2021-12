VIDEO | "La pandemia in 100 scatti": Tessera preziosa del mosaico Palermo al fotoreporter Igor Petyx

Il racconto fotografico della pandemia a Palermo, il mondo del sociale e quello dell'arte in tutte le sue sfaccettature premiati a Villa Niscemi. Questa mattina all'interno della Sala delle Carrozze si è svolta la cerimonia di conferimento delle Tessere preziose del Mosaico Palermo. A essere premiati dal sindaco Leoluca Orlando sono stati Il fotoreporter Igor Petyx, autore de "Dall'incubo alla speranza - La pandemia in 100 scatti" in mostra nell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo, Lucia Vincenti, scrittrice e autrice del libro "Palermo occultata. Guida minima a luoghi misteriosi ed esoterici della città", l'avvocato Fabio Punzi, socio onorario del Rotary Club Palermo Est, "per l'impegno socio-culturale volto alla tutela delle fasce deboli e svantaggiate e al recupero del decoro urbano, del verde, del mare e della costa", il fotografo Igor Petyx,, il musicista Francesco "Skip" Valguarnera e l'editore Carlo Guidotti, il penalista Giuseppe Fiorenza e il dirigente scolastico Sergio Picciurro "per l'impegno sociale e culturale nell'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva". Presente, tra gli altri, l'assessore alle Culture, Mario Zito.

"Palermo è un mosaico fatto di tante tessere - ha commentato Orlando -. È stato un grande piacere conferire oggi questo riconoscimento a tante personalità che si sono distinte per il loro impegno sociale, artistico e culturale in favore della città di Palermo. Ognuno di loro ha contribuito e continua a contribuire quotidianamente con grande impegno a quel cambiamento che è tratto distintivo della nostra città".

Durante la cerimonia, sindaco e assessore, sono stati nominati componenti del Parlamento della Legalità internazionale e multietnico dal professore Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità internazionale. "Per lo zelo a favore di una cultura di speranza e di fraternità a partire dai grandi valori della vita che albergano nel cuore di chi attende un'alba ricca di giustizia e di pace".