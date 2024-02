Terza circoscrizione, al via il rilascio di carte d'identità e certificati nella sede di via La Colla

Da domani, venerdì 2 febbraio, sarà attivato, in fase sperimentale, negli uffici della terza circoscrizione, in via La Colla 48/52, uno sportello decentrato per l'erogazione dei servizi anagrafici concernenti il ​​rilascio di carte di identità elettronica e di certificati. Lo rende noto l'assessore al Decentramento, Dario Falzone.

Lo sportello sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30. La postazione decentrata si trova in locali attigui a quelli dove si riunisce il Consiglio di circoscrizione. "In questa fase iniziale - annuncia l'amministrazione comunale - il pubblico sarà ricevuto in assenza di prenotazione".