Arenella, terreno confiscato alla mafia passa al Comune: "Diventerà un parcheggio da 100 posti"

Un terreno confiscato ai Lo Cicero, esponenti del clan mafioso dell'Arenella, diventerà parcheggio da almeno un centinaio di posti per i residenti del quartiere che si trova fra il mare e il cimitero dei Rotoli. Si tratta dello spazio di via Papa Sergio I al numero civico 70 che l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati (Anbsc), ha destinato al patrimonio indisponibie del Comune per fini istituzionali

La Giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla aveva manifestato interesse per l'acquisizione dell'area con una delibera approvata nello scorso novembre. Di oggi, invece, l'annuncio che l'Anbsc ha accolto la richiesta dell'amministrazione di Palazzo delle Aquile. Una notizia che arriva a poche settimane dalle polemiche sul campo sportivo dell'Arenella, non distante dal terreno che il Comune adibirà a parcheggio.

Per il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Natale Puma l'azione rappresenta "un impegno concreto sul fronte della legalità e un grande segnale di attenzione per i quartieri di Arenella e Vergine Maria da parte dell'amministrazione che vedranno restituita alla cittadinanza un'importante area funzionale a soddisfare la grande necessità di parcheggi pubblici che vi è in questo territorio", dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Natale Puma.

"Sarà mia cura ultimare l’iter per la definizione della procedura e supportare, anche dal punto di vista finanziario, il progetto di riqualificazione dell’area adibita a parcheggio per restituire al più presto questo bene ai cittadini tutti ed in particolare agli abitanti dei quartieri Arenella e Vergine Maria", dichiara l’assessore ai Beni Confiscati e Legalità Brigida Alaimo.