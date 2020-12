Forte terremoto nel Ragusano, scossa avvertita anche a Palermo

Una forte scossa di terremoto - stimata dall'Ingv di magnitudo 4.6 - è stata avvertita questa sera, alle 21.27, nella Sicilia orientale. La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato nettamente avvertito nel Ragusano, nel Siracusano e nel Catanese ma anche a Palermo città e provincia. L'epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 16 chilometri.

Dalla Regione rendono noto che "non risultano finora danni a persone a seguito delle scosse di registrate. Molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate. Il presidente della Regione Nello Musumeci è in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Regione - Dipartimento Regionale della Protezione Civile Salvo Cocina per un costante aggiornamento della ricognizione di eventuali conseguenze".