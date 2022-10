Terremoto a Palermo, scossa avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Palermo alle 21,30 di stasera. Secondo l'Ingv un terremoto di magnitudo 2.5 si è registrato nella zona di Monreale ad una profondità 9 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Diverse sono le persone che hanno segnalato di aver sentito la terra tremare - non solo in città, ma anche in provincia - nonostante la magnitudo bassa.