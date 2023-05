"C'è un terremoto e tre ragazzi feriti", ma è tutto finto: esercitazione al liceo Meli

Come comportarsi in caso di terremoto? Lo hanno sperimentato gli alunni del liceo classico Giovanni Meli, dove è stato simulato non solo un evento sismico, ma anche il recupero di tre alunni feriti e dispersi, col ricorso alle unità cinofile. Gli studenti hanno fatto una prova di evacuazione, ma è stato pure allestita una postazione medica per prestare i primi soccorsi e sono stati utilizzati tutti gli strumenti e le attrezzature a cui si ricorrerebbe realmente in caso di terremoto.

L'esercitazione è stata organizzata dalla Protezione civile della Città metropolitana e del Comune, con l'ausilio di associazioni di volontariato e rientra tra le iniziative svolte nelle scuole per trasmettere le buone pratiche agli studenti.

Durante la simulazione del terremoto è stata allestita anche una "Postazione medico avanzata" (Pma), con un gruppo torre faro e un'autobotte per garantire le prime cure, sono stati usati anche i cani per la ricerca di (finti) dispersi all'interno della scuola ed è stato simulato il trasporto dai piani superiori al piano terra di un ferito, utilizzando un impianto di teleferica del Soccorso Alpino. Un'operazione quest'ultima svolta con l'aiuto dei volontari dell'associazione Misericordia e della Croce Rossa che hanno messo a disposizione due ambulanze.

L'esercitazione ha permesso alla Protezione civile comunale di testare i tempi necessari per raggiungere le aree di attesa individuate dall'apposito Piano comunale ed è stata seguita dai tecnici "osservatori" delle associazioni di volontariato Apeci e Rad.Uni.Med.