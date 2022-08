Terremoto al confine tra il Palermitano e il Trapanese, scossa di magnitudo 2.3

Una scossa di terremoto è stata registrata questa notte dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona del Belice, tra le province di Palermo e Trapani. Il terremoto - di magnitudo 2.3 - è avvenuto ad una profondità di un chilometro ed è stato registrato alle 2.20, a quindici chilometri dal centro abitato di Contessa Entellina e a sedici da Roccamena. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si registrano danni a cose o persone. L'epicentro si trova a 51 chilometri da Palermo e 57 da Bagheria.

Proprio domenica scorsa all'alba si era verificata una forte scossa - di magnitudo 4.2 - a Giuliana, in provincia di Palermo. In quel caso il terremoto era stato avvertito dalla popolazione. In tanti si erano svegliati per la forte scossa.