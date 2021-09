Progetto "Terre Normanne Click and go", presentata richiesta di finanziamento

Il Comune di Piana degli Albanesi comune capofila, in collaborazione con il direttore amministrativo, Giuseppe Sciarabba e il direttore tecnico del Gal Terre Normanne, Francesco Rossi, ha inviato all'assessorato Regionale Innovazione tecnologica, l'istanza del progetto "Terre Normanne Click And Go" un bando con progetti territorializzati che entro quest'anno porterà il Wi-Fi pubblico e postazioni di coworking in 17 comuni della provincia di Palermo.

Piana degli Albanesi è il comune capofila del progetto che coinvolge inoltre Capaci, Isola delle Femmine, Carini, Monreale (comprese le frazioni di San Martino delle Scale, Pipppo e Grisì), Altofonte, Belmonte Mezzagno, Marineo, Campofiorito, Camporeale, Cefalà Diana, Godrano, Roccamena, Corleone, Santa Cristina Gela, Giardinello e Montelepre. "La realizzazione delle piazze telematiche a Piana e negli altri comuni del distretto delle Terre Normanne - dice il sindaco Rosario Petta - si inquadra nel principio ispiratore del Wi-Fi pubblico che è quello di ritenere l’accesso ad internet un diritto universale, da garantire a tutta la comunità al fine di agevolare e coadiuvare la cittadinanza da un punto di vista sociale, lavorativo e della fruizione di servizi pubblici essenziali. E' un progetto di alto valore civico oltre che tecnologico - conclude il sindaco Petta - perché offrirà spazi di condivisione attiva con servizi on-line utili alla collettività, con particolare riferimento ai soggetti più svantaggiati".

Nasceranno in particolare a Piana degli Albanesi, Isola delle Femmine, Monreale, Corleone e Santa Cristina Gela cinque isole differenziate di coworking per attrarre cittadini e professionisti di altri territori che potranno coniugare lavoro e nuove opportunità con la bellezza dei paesaggi e delle risorse che offre la Provincia di Palermo, dal litorale marino all'area rurale interna.