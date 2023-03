“Terre delle Balestrate”, nasce una cooperativa di comunità per promuovere il territorio

Nasce nel cuore del Golfo di Castellammare la cooperativa di comunità “Terre delle Balestrate”. Una trentina di soci iniziali hanno creduto nel progetto che mira a promuovere il territorio e a favorire la crescita dell’economia attraverso la valorizzazione della storia e delle tradizioni locali. Nella fase di costituzione, il direttivo è formato dal presidente Riccardo Vescovo, dal vice Vincenzo Bacarella e da Salvatore Campo.

“Abbiamo subito aperto la possibilità di ingresso ai soci – spiegano – per iniziare a progettare e programmare le prime attività in vista della primavera. L’obiettivo della cooperativa è quello di costruire gli strumenti fondamentali per consentire al tessuto produttivo locale di svilupparsi e crescere nel segno della qualità e dell’unicità. In particolare, la cooperativa punta ad attivare dei processi di rigenerazione urbana e di rafforzamento dell’identità culturale con il proprio territorio per consentire alle comunità di ritrovare l’ambizione e la voglia di migliorarsi, fondamentali per una crescita diffusa che parta dal basso”.

La cooperativa, avviata col supporto di Confcooperative Palermo, si fonda sui valori della sostenibilità, dell’inclusione, della solidarietà e trova nella parrocchia di Balestrate un riferimento spirituale oltre che storico e culturale. La formula della cooperativa di comunità rappresenta un modello riconosciuto dalla legge in cui cittadini, aziende, associazioni, professionisti e chiunque ne possa avere interesse diventano protagonisti di un processo di rigenerazione urbana. Ogni socio diventa produttore ma al tempo stesso fruitore dei servizi. Hanno aderito alla cooperativa strutture turistiche, attività commerciali e professionisti che hanno deciso di mettere insieme le forze per meglio esaltare le eccellenze del territorio e trainare i processi di costruzione dell’identità sociale. La presentazione al pubblico è prevista per il prossimo 31 marzo alle 18.30 nella suggestiva cornice del resort Marina Holiday.