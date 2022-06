Terrasini, recuperato in mare il cadavere di una donna

Il cadavere di una donna di 76 anni, una terrasinese residente nel Varesotto, è stato ritrovato a Terrasini, nello specchio di mare di Cala Rossa. Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni bagnanti, sono intervenuti i carabinieri.

A recuperare il corpo privo di vita sono stati per gli uomini della Capiteneria di porto, che seguirà anche le indagini. Si attende l'arrivo del medico legale per poter chiarire le cause del decesso, probabilmente un malore. Sugli scogli sono stati ritrovati gli effetti personali della donna.