Pitbull fuggono da una villetta e aggrediscono passanti: 69enne in codice rosso

Mattina di grande paura a Terrasini: due pitbull sono fuggiti da una villetta nella zona del lungomare seminando terrore in giro. Tre uomini sono stati aggrediti e feriti. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati poi trasportati all’ospedale di Partinico e a Palermo, a Villa Sofia.

A riportare le conseguenze è stato un uomo di 69 anni che si trovava sul lungomare: è stato portato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini che stanno cercando di ricostruire quanto successo, oltre agli agenti della polizia municipale di Terrasini e ai veterinari. Tra i feriti c'è anche una persona che si trovava in spiaggia. I cani sono poi stati rintracciati in mare, nella caletta della Maidduzza, e catturati.

Il video