Scene da Paperissima a Terrasini, un'auto si trascina un palo appena caduto e fa scivolare un uomo

E' successo in via Monsignor Evola, dove una donna al volante non si è accorta del lampione sull'asfalto e lo ha colpito facendo quindi cadere un pedone. Il sindaco Maniaci: "Ci spiace per quanto accaduto, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Cercheremo di capire cosa è accaduto". Il video ha fatto il giro del web