Cambio al timone della guardia costiera di Terrasini, arriva il comandante Lucaioli

Il tenente di vascello Giuseppe Edoardo de Matteis lascia Terrasini. Si è svolta ieri la cerimonia di passaggio delle consegne all’Ufficio circondariale marittimo che adesso sarà guidato da Laura Lucaioli. Tra i presenti al porto il direttore marittimo della Sicilia occidentale, il contrammiraglio Raffaele Macauda, nonché varie autorità militari, civili e religiose del comprensorio.

Il comandante de Matteis lascia il comando dopo due anni di intensa attività e racconta di "un'esperienza che lo ha segnato profondamente, umanamente e professionalmente". Proseguirà la propria carriera presso la capitaneria di porto di Oristano. Durante il discorso il comandante ha voluto ringraziare il proprio personale, le autorità locali e tutta la cittadinanza per l’ottima collaborazione e le tante attività svolte insieme.

"Un comando improntato - si legge in una nota -alla tutela dell’ambiente con contrasto agli scarichi illeciti ed all’abbandono dei rifiuti, alla tutela delle risorse naturali ed alla vigilanza sulla filiera della pesca. Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica del corretto utilizzo del demanio marittimo perseguendo le occupazioni abusive, garantendo al contempo la salvaguardia della vita umana in mare e portando a compimento molti soccorsi in favore dei bagnanti in difficoltà".

Al suo posto arriva il comandante Laura Lucaioli, nata a Roma. Ha frequentato il corso ruoli normali presso l’Accademia navale di Livorno dal 2011 al 2016. Dopo aver conseguito l’abilitazione al comando di unità navali della guardia costiera, è stata destinata alla Direzione marittima di Olbia dove ha prestato servizio fino all’arrivo in Sicilia.