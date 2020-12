Terrasini ricorda Luca Di Bella e Riccardo Lo Bianco: i loro sorrisi su un murale

Terrasini ha scelto un colorato murale per ricordare due ragazzi scomparsi troppo presto: Luca Di Bella e Riccardo Lo Bianco. Il primo morto a soli 29 anni alla fine del 2018 per setticemia 20 giorni dopo un intervento alla mandibola, il secondo scomparso a 21 anni, per un malore improvviso, a gennaio 2018.

L'opera è stata inaugurata ieri pomeriggio alla presenza del sindaco Giosuè Maniaci, dei parroci don Renzo Cannella, don Davide Rasa e don Pino Ingrao. "Due giovani - scrive Maniaci su Facebook - con una vita davanti ancora, accomunati da un triste destino legato a disattenzioni sanitarie. Alle famiglie, agli amici e ai presenti ho voluto ribadire il pensiero che i murales sono sicuramente un modo bellissimo per ricordare i nostri cari ma il modo migliore per ricordare i nostri ragazzi è farli rivivere con azioni concrete con la realizzazione di associazioni che sul territorio si occupino di volontariato, di sport per ragazzi, di cultura, di prevenzione medica, di manifestazioni in favore dei più deboli, di solidarietà e noi come comune saremo al loro fianco dando sostegno e collaborazione a queste iniziative. Voglio ringraziare inoltre l'artista artefice di un ottimo lavoro grazie al quale il sorriso di Luca e Riccardo rimarrà insieme a noi".





