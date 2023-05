VIDEO | Terrasini, liceo linguistico intitolato a Peppino Impastato: "Un'altra vittoria della società civile"

L'intitolazione del plesso di via Palermo alla presenza delle autorità civili e clericali e delle forze dell'ordine. Il sindaco Giosuè Maniaci: "Fissiamo il suo nome in un luogo simbolo di formazione e apprendimento che tramanderà negli anni l’esempio, i concetti e le battaglie che Peppino portava avanti per smascherare il sistema mafioso"