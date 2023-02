I 27 anni di Riccardo Lo Bianco: una festa a Terrasini per ricordare il ragazzo che non c'è più

Terrasini non dimentica uno dei suoi ragazzi scomparsi troppo presto: si tratta di Riccardo Lo Bianco, morto a 21 anni, per un malore improvviso, a gennaio 2018. Ieri sera anche il sindaco Giosuè Maniaci ha partecipato alla festa in onore del giovane.

"Riccardo ieri avrebbe compiuto 27 anni - ha detto il primo cittadino di Terrasini - e i genitori, circondati da tantissimi amici, lo hanno voluto ricordare con una bella festa. Ho ribadito agli amici e ai familiari che dobbiamo far ricordare Riccardo così come Luca, Paolo e Alice con azioni concrete per la comunità, azioni positive".

Maniaci ha aggiunto: "Inoltre con i ragazzi presenti ci siamo dati appuntamento sabato 11 marzo al Giardino dell’Amicizia per una giornata dedicata al volontariato. Ho preso anche l’impegno che la prossima estate dedicheremo un concerto ai nostri ragazzi che non sono più con noi, un concerto fatto proprio dai nostri talenti locali. Andiamo avanti ragazzi sempre per onorare la memoria di questi nostri ragazzi prematuramente scomparsi".