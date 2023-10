Ha fondato tre scuole: Terni dedica una rotonda a un preside palermitano

Era arrivato (da Villabate) a Terni nel 1948 e là ha speso la sua vita per la scuola. Adesso la città umbra ha dedicato di intitolargli una rotonda. Lui si chiamava Domenico Schillaci, preside palermitano assai noto nel territorio ternano e morto nel 2003.

Tre le medie da lui aperte (a Calvi, Ferentillo e Arrone). Per anni fu alla guida della Benedetto Brin, dove – fra i primi – ha scelto di puntare su informatica e danza, pensando al futuro degli studenti. Schillaci aveva pure ricevuto dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga le onorificenze di cavaliere e cavaliere ufficiale, ha scritto libri sulla matematica e sul rapporto tra scienza e fede.

Oggi il Comune di Terni ha deciso di omaggiare la memoria di Domenico Schillaci, intitolandogli la rotonda tra via Giuseppe di Vittorio e via Papa Giovanni XXIII. Questa mattina, 27 ottobre, si è infatti svolta la cerimonia di intitolazione alla presenza del vicesindaco Riccardo Corridore e degli assessori alla scuola, Viviana Altamura, e Marco Iapadre, urbanistica, oltre che della figlia Maria Luce e degli altri familiari del preside – venuto a mancare nel 2003 - e di una delegazione di docenti e alunni della scuola Benedetto Brin. Il sindaco di Villabate, paese di origine del preside Schillaci, Gaetano Di Chiara non potendo essere presente, ha inviato una lettera nella quale è stato sottolineato il suo legame con la terra di origine.

fonte TerniToday