Bellolampo, incidente sul lavoro per un operaio Terna: "Colpa delle misure inadeguate"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella giornata di martedì 15 settembre nella Stazione di Bellolampo a Palermo un incidente sul lavoro ad un operaio Terna Spa che operava in stazione a cui è stato chiesto di svolgere una attività senza le adeguate misure di sicurezza. Non si è ancora spenta l’eco sull’ incidente mortale avvenuto nel mese di Agosto scorso che un nuovo infortunio per fortuna dalle notizie assunte in queste ore non sembra gravissimo. Il lavoratore in codice giallo si trova in ospedale a Palermo. “La nostra organizzazione sindacale - interviene Raffaele Loddo nella qualità di Segretario Provinciale dell’Ugl Chimici di Palermo - da tempo richiama i vertici aziendali ad una maggiore attenzione sulla sicurezza da ottemperare nelle attività operative che a nostro avviso vengono spesso trascurate da chi deve programmare le attività”. “Continueremo la nostra azione sindacale - conclude Loddo - sull’ applicazione delle normative del dgl 81/ 08 affinché diventi prassi la salvaguardia della vita della persona sulle attività, convinti come siamo che qualsiasi attività svolta nel rispetto delle norme in sicurezza produca maggiore redditività sul lavoro”.