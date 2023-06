Termini, il puparo Angelo Sicilia aggredito durante uno spettacolo dedicato a padre Pino Puglisi

Aggredito sul palco mentre stava rappresentando con i pupi dell’antimafia lo spettacolo "Padre Pino Puglisi un prete contro la mafia". E’ quanto accaduto ieri sera a Termini Imerese al puparo Angelo Sicilia.

Sicilia è stato disturbato fin dall'inizio dello spettacolo da un uomo di circa 50 anni. Dopo che il puparo gli ha chiesto di fare silenzio, l'uomo è salito sul palco e lo ha spintonato, distruggendo anche due microfoni. Sul posto sono intervenuti carabinieri e agenti di polizia, che lo hanno allontanato. Successivamente però sono arrivati i familiari dell'uomo, che hanno iniziato ad inveire contro il puparo. Allo fine dello spettacolo, andato avanti tra tanta tensione, i carabinieri hanno accompagnato Sicilia e quanti hanno preso parte allo spettacolo sino allo svincolo autostradale.

La "Rete per la promozione della cultura antimafia nella scuola" esprime solidarietà ad Angelo Sicilia, autore e regista palermitano, per l'aggressione e le minacce subite ieri a Termini.

"Conosciamo bene il lavoro svolto in questi anni da Angelo Sicilia - si legge in una nota - che, nelle nostre scuole, ha contribuito alla promozione della cultura antimafia rinnovando, con grande impegno, il linguaggio artistico dei pupi siciliani. E' inaccettabile che l’azione militante e l’attività professionale di un intellettuale, che ha investito sull'opera dei 'pupi antimafia', possa essere oltraggiata in questo modo: questa vicenda dimostra che bisogna continuare a lavorare con grande impegno per bonificare il terreno su cui attecchisce la cultura mafiosa. Siamo certi che Angelo Sicilia non si lascerà intimidire, anche perché continuerà a trovare le porte aperte nelle nostre scuole".