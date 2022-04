Termini, dopo la frana di dicembre riapre la statale 113: lavori finiti in tre mesi

Riaperta al traffico questo pomeriggio la statale 113 "Settentrionale Sicula" in località Termini Imerese, danneggiata lo scorso dicembre da una frana. A causa delle intense pioggie si era verificato il crollo di un’ampia porzione della corsia di valle, che aveva imposto la chiusura cautelativa dell’intera carreggiata a partire dal 12 dicembre.

I lavori di ripristino sono partiti dopo appena 15 giorni dalla frana e si sono conclusi nell'arco di tre mesi. "Le lavorazioni - si legge in una nota dell'Anas - hanno comportato un rinforzo al piede del rilevato mediante posa in opera di gabbionature, la realizzazione di un nuovo tombino idraulico e di opere di captazione delle acque di monte. Messa in sicurezza la strada, proseguiranno ora le attività di monitoraggio e indagine geognostica finalizzate alla progettazione di un intervento definitivo che, ove necessario, interesserà l’intera area coinvolta dal fenomeno franoso, coinvolgendo gli enti locali e le istituzioni regionali competenti per la gestione del dissesto idrogeologico che interessa il territorio".