Termini, sulle bancarelle del mercatino 578 mascherine non sicure: sequestrate

Si moltiplicano i sequestri di mascherine non a norma da parte delle fiamme gialle. I finanzieri del gruppo di Termini Imerese, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli per il rispetto delle misure anti Covid, hanno sequestrato 578 mascherine di protezione (non presidio

medico), esposte da un venditore ambulante presso il locale mercatino settimanale.

Dalla finanza spiegano che "le mascherine, realizzate in stoffa, erano prive dei dati identificativi del produttore e/o distributore, e in alcuni casi senza i requisiti generali di sicurezza, in violazione della normativa nazionale sulla sicurezza dei prodotti". Inoltre "non era espressamente specificato che non si tratta di dpi, ciò in evidente contrasto rispetto a quanto indicato dal ministero dello Sviluppo Economico". Il titolare della ditta è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa che varia da un minimo di 516 a un massimo di 25.823 euro.