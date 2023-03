Termini, patto fra l'Asd Sport Web Sicilia e il Comune per la gestione di Villa Aguglia

Un patto triennale tra l'Asd Sport Web Sicilia e il Comune di Termini Imerese per dare nuova vita a Villa Aguglia. L'area verde, che si trova accanto allo storico Hotel delle Terme, diventerà un parco inclusivo grazie alla collaborazione di altre associazioni del territorio come Novi familia cooperativa sociale e Aipd di Termini Imerese.

La partnership tra la società sportiva dilettantistica e l'amministrazione comunale prevede una scuola di ciclismo - "Pedalando s'impara", che verrà inaugurata sabato alle 10 - e una serie di attività sportive quotidiane per i bambini. Iniziative che vedranno protagonisti i ragazzi con la sindrome di down.

E' stato previsto un presidio sportivo, educativo e sociale per supportare corretti stili di vita che individuano nella pratica del ciclismo lo strumento di prevenzione per tutelare la salute e il benessere psicofisico nella sua interezza. All'interno del parco pubblico, di circa 4 mila metri quadri, è stato realizzato un Bike park dove si potrà praticare la mountain bike, ed imparare le tecniche per il superamento degli ostacoli tipici dei campi gara di cross country.

La scuola accoglierà bambini dai 4 ai 16 anni di età, che verranno seguiti dagli istruttori federali di secondo livello, Massimo Costa, consigliere del direttivo della ASD Sport Web Sicilia e promotore del progetto di partnership con il Comune di Termini Imerese, Giuseppe Dioguardi e Giorgio Faso.