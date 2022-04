Termini Imerese, contratti a tempo pieno per sette vigili urbani: "Aumentiamo la presenza sul territorio"

Contratti a tempo pieno per sette agenti del corpo dei vigili urbani di Termini Imerese, che finora svolgevano 24 ore settimanali. Ieri la firma alla presenza del sindaco Maria Terranova e dei vertici dell'amministrazione comunale.

“Questo è l'inizio di un nuovo percorso professionale - afferma il vicesindaco con delega al Personale, Nicola Cascino - sono certo che questo potenziamento fornirà alla collettività dei benefici. Il corpo di polizia municipale ha un ruolo fondamentale perché rappresenta l’immagine della città. Voglio ringraziare il dirigente responsabile del personale Antonio Calandriello e il segretario generale, Massimo Fedele, che hanno fatto un lavoro encomiabile affinché si aumentasse il monte ore del personale a part-time”.

Una necessità decennale che è stata prevista dal Piano triennale del fabbisogno del personale, recentemente approvata dalla Giunta comunale che ha previsto l’incremento orario al tempo pieno per i sette agenti di polizia municipale fino a qualche giorno addietro in servizio a tempo parziale.

"E’ stato un lavoro di squadra - dice il segretario generale Massimo Fedele - non è stato facile ma rappresenta l’inizio di un potenziamento che coinvolgerà anche altri settori della macchina amministrativa". A queste parole seguono quelle del dirigente responsabile delle risorse umane, Antonio Calandriello che aggiunge: "Il miglioramento dei servizi ai cittadini dipende anche da nuove energie e dall’incremento orario di tutti i dipendenti part-time attualmente distribuiti in tutti gli uffici comunali".

Si tratta di un primo intervento di potenziamento del corpo dei vigili urbani ormai da decenni sottodimensionato in attesa di prossime assunzioni. "Un ringraziamento va all’amministrazione perché ha voluto il potenziamento della Municipale - aggiunge il comandante di Termini Imerese, Michela Cupini - sia per l’incremento orario sia per le nuove assunzioni che a breve verranno espletate. Gli agenti di polizia municipale ricoprono un ruolo fondamentale all’interno del territorio comunale, i nostri servizi spaziano in diversi campi come quello del controllo dell’abusivismo, il commercio, l’abbandono dei rifiuti e ovviamente la sicurezza. Sono certa che le nostre divise serviranno come deterrente in diverse circostanze".

"Il nostro corpo di polizia municipale - afferma il sindaco Maria Terranova - soffriva già da decenni della mancanza di personale e di un comandante. Un tempo si poteva contare sul supporto di 52 unità che con il passare degli anni e quindi con i pensionamenti si è ridotto a 14 unità di cui 7 a tempo parziale. Sin dal primo giorno del mio insediamento abbiamo puntato sulla sicurezza e il decoro urbano, aspetti, questi, che sono collegati alla presenza di una Municipale che deve essere organizzata ed efficiente all’interno del territorio. Stiamo facendo i primi passi, e i cittadini si stanno accorgendo, sempre di più, della presenza nel territorio dei nostri agenti".