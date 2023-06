Termini Imerese: concluso il secondo appuntamento del festival Balāt-art

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono state due serate ricche di emozioni quelle di sabato 24 (con lo spettacolo "Grovigli e macerie") e domenica 25 giugno (con la proiezione del film "Vite da sprecare") al festival "Balāt-art-Il quartiere delle balate", organizzato da Himerazione nel quartiere delle Rocchecelle (piccole rocche). La rassegna si ispira alla parola araba Balāt (lastra di pietra), riferimento alle rocce su cui sorge il quartiere. «Grovigli e Macerie ha un'origine che parte dalla mia infanzia - ha commentato l'autore dello spettacolo Davide Parlato - Da sempre ho scritto per esternare queste emozioni. Con il tempo la scrittura è maturata, fino a far nascere il progetto delle video poesie, che sviluppo con Alessandro Montemagno. Da lì, dato il grande successo, ci è stato proposto e, mi sono proposto, per creare questo spettacolo - ha aggiunto il giovane termitano - Così ho messo insieme un gruppo composto da mio fratello Andrea, Alessio Meschino e Simona Natale. Nei testi affronto il tema delle emozioni, partendo dagli scritti più "cupi". Un viaggio che parte dall'amore, per me una delle emozioni cardine. Concludo con la gioia e la rinascita. Molti di questi testi sono scaturiti dalla fine di alcune mie relazioni amorose. Nei prossimi mesi continuerò a lavorare sui social. I testi vorrei riversarli in un libro di poesie e sto lavorando a un romanzo».

«Nel film ho sposato l'ipotesi di Gladio, un'ipotesi che in un certo senso coinvolge di più le istituzioni - ha dichiarato il regista siciliano Giovanni Calvaruso - In questa vicenda ci sono stati molti depistaggi e i depistaggi sono sempre, o quasi, di Stato. A certi livelli non può in qualche modo non essere coinvolta una parte delle istituzioni». La kermesse riprenderà domenica 9 luglio "...E silenzio" (autobiografia di Luigi Pirandello), testo e regia di Mimmo Miná con Patrizia Graziano, Anna Amoroso e Salvatore Pirrello, mentre al pianoforte ci sarà Miryam Palmisano. Il 13, 14, 15 e 16 luglio si terrà lo spettacolo A-Mors (direzione artistica di Marika Veca e Daniele Vitale). Sabato 22 luglio "Stand up comedy" con Chris Clun e domenica 23 luglio Himera talk show con Roberto Lipari (a cura di Alessandro Montemagno e Davide Parlato). Dopo una breve pausa ad agosto, tre gli appuntamenti a settembre: "Mediterranean pop orchestra" diretta dal maestro Giuseppe Preiti (sabato 2 settembre), l'estemporanea di pittura a cura di Gaia Cipolla, Elisabetta Cipolla, Dario Annolino e Duilio Laquidara (domenica 3 settembre) e domenica 3 settembre con Diversamenteme(dico), stand-up comedy a cura di Antonio Panzica. . La manifestazione è patrocinata dal Comune di Termini Imerese ed è sponsorizzata, tra gli altri, da: Edison, Tekno Impianti, Francesco Marramaldo Fisioterapista, Cascino, Studio 88, Zit, Teknik srl. Tutti gli eventi si svolgeranno presso la chiesa Maria Santissima Annunziata. Lo spettacolo "Grovigli e Macerie si terrà presso la chiesa di San Giacomo.