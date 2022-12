Termini, apre i battenti il centro salute mentale dell’Asp di Palermo

Ha aperto i battenti nei nuovi locali ristrutturati di via Drago Mira a Termini Imerese il centro salute mentale dell’Asp di Palermo, struttura territoriale di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico. "Spazi ampi e confortevoli - si legge in una nota - consentono di assistere nelle migliori condizioni gli utenti di un vasto comprensorio nel rispetto di una funzionalità che va incontro alle varie professionalità del centro. Tutti gli ambienti assicurano la privacy".

La struttura, nella quale lavorano cinque operatori, è attiva tre giorni a settimana a Termini Imerese (lunedì, martedì e giovedì), mentre due volte al mese (venerdì) il servizio è assicurato a Cerda. Il centro coordina nell'ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione dei cittadini che presentano patologie psichiatriche.

All’attivazione del Centro salute mentale di Termini Imerese hanno preso parte, tra gli altri questa mattina, oltre al responsabile Sebastiano Triolo, il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, ed il direttore del Dipartimento Salute mentale, Maurizio Montalbano.