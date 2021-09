L'elisir di lunga vita nel sorriso di Maria Teresa: festa per i suoi primi 100 anni

Torta e spumante all'interno della comunità alloggio per anziani Casa Ohana, di via Ildebrando Pizzetti alla Noce, per celebrare il grande traguardo

Una maxi festa per i suoi primi 100 anni. Mentre la scienza si interroga sull'elisir di lunga vita e avanza ipotesi che chiamano in causa alimentazione, geni e stile di vita, la città festeggia un'altra centenaria. Lo fa con una grande torta e il sorriso di Maria Teresa Cricchio, nata a Palermo il 19 settembre del 1921.

Ieri la donna ha spento cento candeline all'interno della comunità alloggio per anziani Casa Ohana, di via Ildebrando Pizzetti alla Noce. Teresa, come preferisce farsi chiamare, non si è mai sposata, non ha parenti "strettissimi", ed è seguita da un cugino di secondo grado, Angelo, e dalla sua famiglia.

Teresa ha cresciuto i due figli di Angelo che ieri hanno festeggiato con grande emozione la mascotte di Casa Ohana. Chi la segue racconta: "Ha sempre condotto una vita sana e spensierata. Ha dedicato la sua vita a seguire la mamma e la sorella. Rimasta sola, dal 2017 fa parte della grande “famiglia” Casa Ohana. Il segreto della sua longevità? Il sorriso".