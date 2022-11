Oncoematologia, in due ospedali palermitani arrivano le rivoluzionarie terapie CAR-T

Due centri sul territorio di alto profilo e competenza con elevati standard di qualità e sicurezza, autorizzati alla somministrazione delle Car-T: il Villa Sofia Cervello e l’ospedale La Maddalena di Palermo. La partecipazione di specialisti e ricercatori allo sviluppo e alla sperimentazione delle terapie. La sezione Ail di Palermo-Trapani, con una storia quasi ventennale, che supporta il percorso di cura dei pazienti e dei loro familiari e collabora con i centri per monitorare l’efficacia dei trattamenti e supportare la ricerca. Sono alcuni fattori che collocano la Sicilia all’avanguardia sul fronte delle Car-T, le cure che ingegnerizzano i linfociti T per aiutarli a combattere i tumori e che rappresentano la grande speranza nel trattamento delle malattie oncologiche e oncoematologiche.

Giunge a Palermo Car-T - Destinazione futuro, campagna itinerante e online promossa da Ail - Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma e realizzata con il supporto non condizionante di Bristol Myers Squibb, Janssen e Novartis.

Un vero e proprio “viaggio nel futuro” della lotta ai tumori, che fa leva su una landing page dedicata sul sito Ail, con la mappa aggiornata dei Centri autorizzati alla somministrazione delle Car-T, eventi organizzati nei capoluoghi di Regioni che ospitano i Centri abilitati e un video-racconto orale, che narra il percorso di scoperta delle Car-T, dalle prime intuizioni alla pratica clinica.