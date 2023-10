Ragazzo di 20 anni annuncia il suicidio in una lettera, polizia lo salva in extremis

Annuncia il suicidio in una lettera d'addio, poi si è diretto sul lungomare di Terrasini per compiere l'estremo gesto. La polizia si precipita sul posto e lo salva in extremis. Protagonista della vicenda un ragazzo di 20 anni. "La tempestività e la professionalità degli agenti hanno salvato la vita al giovane bloccando il suo intento suicida, evidenziano il bagaglio di competenze acquisite e la capacità di destreggiarsi di fronte a qualsiasi scenario - commenta ora Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil polizia Palermo in merito al tentato suicidio di Terrasini".

I poliziotti, allertati da una telefonata, si erano precipitati sul posto trovando il ventenne assieme a una persona che tentava di temporeggiare parlandogli. Attimi preziosi che hanno consentito alla polizia di intervenire bloccando appena in tempo quanto stava accadendo e salvando così la vita al giovane. "A questi professionisti della Sicurezza va il plauso e la stima di tutta la Uil Polizia che si aspetta un segnale concreto di attenzione del governo, con l'apertura del tavolo contrattuale scaduto da due anni. Quanto avvenuto è solo un esempio dei tanti effettuati dalla polizia per le persone in evidente e per loro pericoloso stato di disagio".