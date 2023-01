"Voglio morire", due passanti chiamano la polizia: salvato giovane che voleva lanciarsi dal ponte Oreto

Se non fosse stato per la sensibilità di due passanti e per la prontezza di alcuni agenti, con ogni probabilità si sarebbe lasciato cadere nel vuoto. La polizia ha soccorso ieri un trentenne che, mentre si trovava a cavalcioni sulla balaustra del ponte Oreto, urlava di volerla fare finita: "Voglio morire". Il giovane è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale.

Tutto è iniziato intorno alle 19.20, quando al 112 sono arrivate alcune segnalazioni per un ragazzo che stava tentando il suicidio. I primi a intervenire sono stati due passanti, marito e moglie, che si sono fermati cercando di prendere tempo. Poco dopo sono intervenute alcuni agenti del commissariato Oreto-stazione e dell’Ufficio prevenzione generale che hanno abbracciato il giovane per bloccarlo ed evitare conseguenze peggiori.

Dopo un’estenuante trattativa il trentenne ha perso conoscenza prima di essere colto da un attacco convulsivo. I poliziotti hanno girato il giovane su un fianco per evitare che si soffocasse, aspettando l’arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno portato al Civico per accertamenti. Non si conoscono le ragioni che avrebbero spinto il ragazzo a compiere l’estremo gesto.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’”A.F.I.Pre.S. (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura”. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.