Donna tenta di lanciarsi sui binari della stazione Giachery, passano i vigili e la salvano

Ha scavalcato la ringhiera di piazza Caponnetto, dove si trova la stazione Giachery, e stava per lanciarsi giù tra i binari. Ma in quel momento proprio da lì è passata pattuglia dei vigili urbani. I due agenti, a bordo dell'auto, sono subito scesi e sono riusciti prima a bloccare, poi a farla desistere dalle sue intenzioni. Così una donna di 39 anni, nei giorni scorsi, è stata salvata da un tentativo di suicidio.

Decisivo l'intervento dei due agenti della polizia municipale che, durante il servizio, si sono accorti di quanto stava per accadere. Non appena hanno visto la donna arrampicarsi sull'inferriata, hanno fermato la macchina e si sono precipitati verso di lei. Inizialmente l'hanno tenuta stretta per non farla cadere, poi hanno chiesto rinforzi alla centrale operativa. Immediatamente è arrivata un'altra pattuglia e insieme agli altri due colleghi, gli agenti hanno convinto a ritornare dall'altro lato della ringhiera. Sul posto è poi intervenuta un'ambulanza del 118 che ha visitato la donna. Successivamente è giunta anche la sorella alla quale è stata affidata.

Si ricorda che c'è una linea verde per la prevenzione del suicidio sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E' "Helpline-Telefono giallo", progetto realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura, l'Associazione famiglie Italiane prevenzione suicidio. Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’équipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.