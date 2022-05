VIDEO | Si ferisce con un coltello e cerca di lanciarsi dalla finestra, uomo salvato dalla polizia: le immagini

Momenti di tensione a Passo di Rigano per l'intervento in casa di una persona che voleva tentare il suicidio. La scena, ripresa con lo smartphone da alcuni residenti, mostra un uomo che cerca di gettarsi nel vuoto da un primo piano mentre poliziotti e sanitari del 118, alle sue spalle, lo tengono per gambe e braccia evitando il peggio