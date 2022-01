Tenta il suicidio da Monte Pellegrino: donna salvata miracolosamente da un carabiniere di passaggio

Si sta per suicidare ma un ciclista e un carabiniere la salvano in extremis. E' successo la mattina di Capodanno, sulla strada che porta al Monte Pellegrino. Dal comando dei carabinieri spiegano come sono andate le cose: "Un ciclista palermitano - dicono dagli uffici dell'Arma - ha notato una donna in piedi sul muro che delimita il belvedere, con il chiaro intento di lanciarsi nel vuoto".

"In quel momento - aggiungono - è transitata con la propria auto, sulla stessa strada, un sottufficiale del comando provinciale carabinieri di Palermo, libero dal servizio e con la propria famiglia a bordo, la cui attenzione è stata attirata dal ciclista che aveva visto la donna pronta a suicidarsi".

I due sono riusciti a scongiurare l'estremo gesto e a afferrare tempestivamente la donna mettendola in sicurezza. Dopo averla rassicurata, il carabiniere l’ha accompagnata, con la propria auto nel più vicino ospedale per affidarla alle cure mediche del personale sanitario.