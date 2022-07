Genova, si distende sui binari per farsi investire da un treno: poliziotto palermitano lo salva

Si era disteso sulla linea ferrata con l'obiettivo di togliersi la vita, aspettando che un treno attraversasse la stazione di Genova Piazza Principe e lo schiacciasse. E così sarebbe finita pochi giorni fa se un poliziotto palermitano, in servizio nel capoluogo ligure, non fosse intervenuto insieme a un dipendente delle Ferrovie per prenderlo di peso, trascinarlo sulla banchina e metterlo in salvo.

Secondo quanto ricostruito un uomo aveva raggiunto la stazione insieme a sua moglie. All'arrivo dell'agente lui era già coricato sul binario 19 dove di lì a poco sarebbe passato il treno. La donna terrorizzata, a pochi metri da lui, stava cercando di convincerlo ad abbandonare i suoi piani ma il marito non voleva saperne nulla.

Grazie all’intervento del poliziotto e di un capotreno, però, l’uomo è stato soccorso, portato al sicuro e affidato ai sanitari del 118. A spingerlo verso l’estremo gesto, da quanto si apprende, ci sarebbero state motivazioni personali e di carattere economico.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ "Helpline-Telefono giallo", progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura. Al numero verde gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.