Tenta il suicidio attraversando in autostrada: trentacinquenne salvato da carabinieri e polizia

E’ stato visto mentre vagava in autostrada a piedi rischiando di essere investito o di provocare un brutto incidente. Ed era proprio quello che, come emerso dopo l’intervento delle forze dell’ordine, stava cercando di fare per togliersi la vita. Un uomo di 35 anni è stato soccorso questa mattina sulla Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani, a un chilometro circa dalla rotonda di via Belgio, quasi all'altezza del chilometro 5.

I primi a intervenire sono stati due carabinieri che si sarebbero fermati dopo aver notato una presenza insolita sul ciglio della strada. “Appena si sono avvicinati ha detto: 'Lasciatemi stare, voglio morire'”, racconta a PalermoToday un automobilista. I militari dell’Arma, vista la situazione di pericolo, hanno allertato la centrale operativa chiedendo l’intervento delle pattuglie della Polstrada e di un’ambulanza del 118.

Prima dall’arrivo dei rinforzi, i due carabinieri hanno sbarrato la strada con la loro auto, accendendo sirene e lampeggianti per segnalare il pericolo agli altri automobilisti. Proprio in quel momento l’uomo avrebbe attraversato la carreggiata, cercando poi di sporgersi dal guardrail per buttarsi nel vuoto. Una volta bloccato e portato al sicuro, il 35enne è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno accompagnato al pronto soccorso.

L’uomo, in evidente stato confusionale, è stato affidato ai medici che hanno eseguito i primi esami per verificare quali fossero le sue condizioni. Il 35enne - che durante il ricovero ripeteva in continuazione la frase “Ho perso tutto” - sarà sottoposto a una consulenza psichiatrica per valutare l’eventualità di sottoporlo a un trattamento sanitario obbligatorio per evitare che possa ripetere gesti come quello di oggi.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.