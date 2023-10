"Hanno tentato di rapire una bambina", coppia di giovani inseguita tra i vicoli del centro

La polizia indaga sul presunto tentativo di rapimento di una bambina da parte di un uomo e una donna avvenuto ieri all'ora di pranzo in via Schiavuzzo, a pochi passi da piazza Rivoluzione. I genitori della piccola hanno sporto denuncia e gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcune strutture turistiche della zona per ricostruire l'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono le 12:48, quando i due giovani, forse una coppia, apparentemente sulla trentina di anni o poco più, si mettono a conversare con alcune residenti ferme per strada. Lui ha i capelli brizzolati e indossa una t-shirt nera e jeans, lei ha i capelli rossi, una maglietta rosa e jeans. Sembra un normale scambio di chiacchiere, c'è anche qualche risata, quando improvvisamente i due iniziano ad abbracciarsi e a baciarsi. Passa qualche istante e la situazione degenera. I due scompaiono per un momento dall'obiettivo delle telecamere, poi li si vede fuggire. A corrergli dietro, in prima battuta un uomo e poi diverse donne, una delle quali ha in mano un bastone e urla: "Stava portando via la bambina". La piccola scoppia a piangere e poi viene calmata da una donna, mentre l'inseguimento prosegue.

I contorni dell'episodio sono ancora tutti da chiarire. La polizia si è messa sulle tracce dei due giovani, bisogna inoltre capire quali fossero le reali intenzioni dei due e se davvero si è trattato di un tentativo di rapimento, anche perché le modalità sembrano alquanto anomale per un caso del genere. Se si voleva portar via una bambina perché farlo nel modo più complicato ovvero strappandola dalle mani dei familiari? Chi ha assistito alla scena afferma che è andata così, ma saranno gli investigatori a provare a far luce sulla vicenda.