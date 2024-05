Notte di violenza in viale Regione, accoltella il compagno della sua ex dopo una lite: arrestato

Quando la polizia è arrivata ha trovato una ragazza in lacrime e uno dei due contendenti con un coltello in mano. Notte di violenza in viale Regione, dove un giovane è stato ferito alla schiena con una coltellata. In manette l'uomo che l'avrebbe colpito, arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta di un 42enne di origini brasiliane.

I contorni della vicenda devono ancora essere chiariti. Ma secondo una prima ricostruzione il 42enne avrebbe accoltellato l'attuale compagno della sua ex, un 26enne, al culmine di una lite in strada non lontano da Villa Serena. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e del commissariato Porta Nuova sono intervenuti, intorno all'una e mezza, dopo l'allarme lanciato dalla ragazza per cui i due avrebbero litigato.

Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato la giovane in lacrime e uno dei contendenti con il coltello in mano. Il giovane ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso dove è stato ricoverato, mentre l'altro è stato accompagnato al Pagliarelli in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip. Al vaglio degli investigatori le riprese da alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.